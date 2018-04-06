В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости. Об этом в ответе на требование сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольству Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - сообщили в посольстве.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не поступала.

Напомним, в мае 2017 года в Варшаве произошло набег на украинцев из-за того, что они разговаривали между собой на украинском языке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира