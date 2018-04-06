Государственная пограничная служба усилила режим охраны административной границы с оккупированным Россией Крымом на период пасхальных праздников, сообщает пресс-центр ГПСУ в Facebook.

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«На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, техника и необходимые средства», — рассказывают в ведомстве. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Отмечается также, что для улучшения реагирования на возможные провокации или другие нестандартные ситуации, особенно близко оккупантов, налажено взаимодействие с СБУ, полицией и другими органами.

«Кроме того, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админграницах с АР Крым будут патрулировать самолеты «Даймонд» (модель для аэроразведки — ред.). Также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников», — говорится в сообщении.

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