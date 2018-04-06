|
Кадыров: Я не сторонник блокировки Telegram
|
06.04.2018 21:03
|
Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что Роскомнадзор и Telegram
найдут компромиссное решение, которое будет отвечать закону и
интересам пользователей, и мессенджер не будет блокирован на
территории РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыров: Я активный пользователь Telegram Фото: ЕРА "Я всегда
выступал за открытый и прямой разговор власти с обществом на любых
площадках, в том числе и в сети интернет. Поэтому у меня есть
аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный
пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по
работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером", –
написал глава Чечни.Он назвал его "очень удобным" и поблагодарил за
возможность замены картинкой "длинных сообщений"."Но во главу нужно
ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы
РФ, которые нужно исполнять. И все же я не сторонник блокировки
Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут
компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам
пользователей", – заявил Кадыров.
20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15
дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ
ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил,
что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде
распределяется в подсистемах на территории разных государств и
никогда не хранится в одном месте, следовательно
Telegram технически не может предоставить властям ключи
шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд
Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к
мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В
Telegram в этот же день отметили, что продолжают
придерживаться прежней позиции.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира