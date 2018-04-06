Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что Роскомнадзор и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать закону и интересам пользователей, и мессенджер не будет блокирован на территории РФ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кадыров: Я активный пользователь Telegram Фото: ЕРА "Я всегда выступал за открытый и прямой разговор власти с обществом на любых площадках, в том числе и в сети интернет. Поэтому у меня есть аккаунты практически во всех соцсетях. Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером", – написал глава Чечни.Он назвал его "очень удобным" и поблагодарил за возможность замены картинкой "длинных сообщений"."Но во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять. И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей", – заявил Кадыров. 20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, следовательно Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram в связи с невыполнением требований ФСБ.В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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