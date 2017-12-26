Вчера при попытке въезда на подконтрольную украинским властям территориию Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года - "полицейский ДНР", который хотел убежать в Германию. Об этомсообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Оперативные сотрудники Восточного регионального управления Госпогранслужбы выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного. Бывшего "служителя закона" пограничники задержали.

Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих "коллег". Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, следовательно в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию.

В отдел Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление по ч.1 ст.260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Гражданина передали сотрудникам полиции.

Напомним, власти Франции намерены через суд закрыть представительство "ДНР".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира