На дноуглубление порта Черноморск потратят 404 млн грн. Об этом сообщил перед церемонией подписания контракта на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта Черноморск между АМПУ и компанией China Harbour руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс, передает корреспондент .

"Проектом дноуглубления акватории морского порта Черноморск предусмотрен общий объем дноуглубления почти 2 млн кубометров грунта (подходного канала и акватории). Общий бюджет проекта 404 млн грн (87 млн ​​грн направят на углубление дна канала, 317 млн ​​грн - на углубление акватории)", - сказал он.

Как уточнил Райвис Вецкаганс, проект должны реализовать до конца 2018 года.

Как сообщал китайцы займутся дноуглублением порта Черноморск.

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