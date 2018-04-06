Николай Кохановский также не исключил вариант того, что его организация атаковать российские учреждения не только на территории Украины.

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Общественная организация «Добровольческое движение ОУН» готова использовать в оккупированном Крыму методы ведения партизанской войны. Так, руководитель организации Николай Кохановский заявил о возможности подрыва Керченского моста, который строят российские оккупанты. Об этом Кохановский рассказал в комментарии изданию «Обозреватель», информирует svodka.net.

«Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали — мы были на фронте», — заявил руководитель «Добровольческого движения ОУН».

Отвечая на вопрос, планирует организация препятствовать открытию автомобильного движения по Керченскому мосту, Кохановский сказал следующее: «У нас нет глобальных возможностей — чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове».

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Кохановский также не исключил вариант того, что организация будет «атаковать российские учреждения не только на территории Украины». «Будем думать. Понятно, что мы хотим любыми методами вернуть Крым, но в меру своих возможностей. Не хочу бахвалиться тем, что пока не сделано. Мы думаем над этим», ответил руководитель организации на вопрос о планируемых мероприятиях непосредственно на территории Крыма.

«Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?», — сказал Кохановский.

«Вы хотите, чтобы во время войны мы выходили с плакатами:» Оккупанты, вон! или » Нет Крымском мосту»? Это же глупость. Политическими методами борьбы пусть занимается президент», — подчеркнул руководитель «Добровольческого движения ОУН».

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