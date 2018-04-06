Качество сна зависит от большого количества факторов, между которых и стрессы, и неполезные продукты, и помещение. Но главным фактором все же считается поза, в которой человек предпочитает спать, извещает Independent .

Американские эксперты провели исследование, во время которого выяснили, что избавиться от таких проблем как апноэ, нарушение кровообращения, боль в шее и страшные сны можно, приняв благоприятную для организма позу. По словам медиков, наиболее полезным считается сон на спине, благодаря которому можно улучшить качество сна, снизить боль в теле и избавиться от изжоги.

Эксперт в области медицинского сна и профессор колледжа Альберта Эйнштейна Шелби Харрис объяснила, что сну на спине можно и научиться. Для этого, по ее рекомендации, необходимо расположить подушки по обе стороны своего тела, а одну - между ногами. Этот метод позволит не поворачиваться на бок во время сна.

Также женщина советует пришить теннисный мяч в подкладку верхней части пижамы на тот бок, на котором вы любите спать. Именно дискомфорт, который он будет вызывать, не позволит вам повернуться на любимую сторону.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, ученые заявили, что в основе похудения должны быть тренировки на выносливость . Оказалось, что лучший результат показал традиционный бег. За 3 недели группа, которая только бегала, снизила процент жира в организме на 1,5% (1,4 кг жира).

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