Адвокаты внесли залог за капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Щербина.

"Да, внесли залог", - сказал он.

При этом адвокат отметил, что, скорее только, Горбенко выпустят из изолятора временного содержания во вторник, после праздников.

Как сообщал 6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 гривен залога капитану задержанного в Азовском море рыболовецкого судна "Норд" Владимиру Горбенко.

25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест, капитан задержан. 31 марта капитану судна "Норд" объявили о подозрении.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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