|Ноги від вух: Маша Єфросиніна продемонструвала ідеальний образ (ФОТО)
|06.04.2018 21:13
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна днями відвідала Тернопіль, де провела зустріч з шанувальницями та розповіла їм про успіх.
Для зустрічі зірка обрала неймовірний образ - стильну блузу з вишивкою та коміром-шарфом від Лілії Пустовіт та чорні штани-кльош, які створили враження, що у телеведучої ноги ледь не від вух.
"Ви всі прекрасні, і ви багато даєте мені своєю довірою та увагою. Разом ми точно сильніші", - звернулась зірка до шанувальниць.
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