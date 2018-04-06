Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун не собирается в отставку.

Об этом она заявила в программе "Завтрак с "1+1", передает со ссылкой на .

"Все нормально. Я со своей командой остаемся и будем работать на благо украинского народа.

Во-первых, хочу поблагодарить тех, кто поддерживает. Я работаю с командой Министерства здравоохранения. Мы все вместе в команде пробуем как можно быстрее и наиболее качественно внедрить изменения, которые мы хотим увидеть, на которые ждет украинский народ много лет, воплощать в нашей стране. Тем, кто не хочет видеть сильную Украину, выгодно, чтобы не было доверия к государству. Я думаю, что они раскручивают дело, когда есть новые изменения и неуверенность людей. Когда меняется система здравоохранения, все неуверенные боятся. Они это раскручивают, чтобы люди не доверяли государству. Это очень опасно", - сказала Супрун.

3 апреля комитет по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированный в январе 2017 года проект постановления об увольнении в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Она на этой должности с 27 июля 2016-го.

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