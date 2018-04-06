Прямо сейчас, на Международной космической станции, астронавты записывают видео сперматозоидов — для науки. НАСА хочет изучить, как человеческое размножение работает в условиях микрогравитации.

Из всех вещей, отправленных НАСА на Международную космическую станцию , сперма, вероятно, самая странная. Да, космическое агентство действительно запустило сперму в космическое пространство, но по уважительной причине, информирует svodka.net.

В рамках миссии под названием Micro-11, которая действительно началась еще в 1 апреля, НАСА отправила замороженную сперму человека и быка на МКС с помощью ракеты Falcon 9 . Там членам экипажа поручено растопить указанные образцы спермы, химически активировать их и подготовить для соединения с яйцеклеткой. Астронавты также записывают видео всей процедуры, чтобы отслеживать движения спермы. Затем они отправят все данные, которые они собирают обратно на Землю.

Фати Каруя из подразделения космической биологии НАСА предполагает, что отсутствие гравитации активизирует мобильность сперматозоидов.

«Этот проект полета первым применил проверенные аналитические методы для оценки плодородия спермы человека и крупного рогатого скота в космическом полете».

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На самом деле, это не первый раз, когда НАСА отправляет сперму в космос, но этот новый опыт может помочь проложить путь к совершенно новому пониманию последствий долгосрочного космического полета для процесса размножения человека.

Почему НАСА нужно это изучать? Представьте себе, например, что люди наконец-то научились путешествовать на далекие планеты, это поездки, на которые потребуются годы и годы. В течение этого промежутка времени люди, скорее только, почувствуют стремление к половому акту в космосе, и ученые должны знать, возможна ли жизнь в космическом пространстве.

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NASA до сих пор не знает, как долгий космический полет влияет на зарождение человека, а задача Micro-11 станет одной из первых попыток понять это.

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