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В 2017 году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев
06.04.2018 21:20
В 2017 году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев
В новом году обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало
В течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости.
В 2017 году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев Фото: з вільних джерел

"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольство Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - заявили в посольстве Украины в Республике Польша, передает УНН.

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не посылалась.

Напомним, в Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали его и вытерли об него свою обувь.

 

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