В новом году обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало

"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольство Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - заявили в посольстве Украины в Республике Польша, передает УНН .

В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не посылалась.