|В 2017 году в Польше зарегистрировано 39 нападений на украинцев
|06.04.2018 21:20
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В новом году обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступалоВ течение 2017 года в Польше правоохранители зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости.
Фото: з вільних джерел
"Правоохранительные органы Польши сообщили Посольство Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости", - заявили в посольстве Украины в Республике Польша, передает УНН.
В то же время, в течение января-марта 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено набег по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не посылалась.
Напомним, в Польше суд наказал трех молодых людей, которые в сентябре прошлого года на Рыночной площади города Свидниця сняли украинский флаг, потоптали его и вытерли об него свою обувь.
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