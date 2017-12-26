|В Турции задержали 116 человек по подозрению в участии в ИГИЛ
|26.12.2017 10:59
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В Турции правоохранители за последнюю неделю в ходе операций против террористической организации "Исламское государство" задержали 116 человек. Об этом сообщает информагентство Anadolu.
Известно, что операции прошли на территории десяти провинций Турции, главным образом в Стамбуле и Измире.
Таким образом в Стамбуле провели три операции против ИГИЛ, в результате которых были задержаны 69 человек, в том числе 24 иностранца.
"В ходе третьей операции в международном аэропорту Сабихи Гекчен были задержаны двое французов - супруги, которые согласно полученной разведывательной информации, являются террористами ИГИЛ и планировали отправиться в Сирию", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе операций правоохранители также перехватили большое количество документации и носителей цифровой информации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Турции застрелили смертника, который намеревался совершить набег.
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