В Турции правоохранители за последнюю неделю в ходе операций против террористической организации "Исламское государство" задержали 116 человек. Об этом сообщает информагентство Anadolu .

Известно, что операции прошли на территории десяти провинций Турции, главным образом в Стамбуле и Измире.

Таким образом в Стамбуле провели три операции против ИГИЛ, в результате которых были задержаны 69 человек, в том числе 24 иностранца.

"В ходе третьей операции в международном аэропорту Сабихи Гекчен были задержаны двое французов - супруги, которые согласно полученной разведывательной информации, являются террористами ИГИЛ и планировали отправиться в Сирию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе операций правоохранители также перехватили большое количество документации и носителей цифровой информации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Турции застрелили смертника, который намеревался совершить набег.

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