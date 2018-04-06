4 месяца назад, 8 декабря 2017, португальскому певцу Сальвадору Собралу переседили сердце. Операцию сделали в госпитале Санта-Круз в Лиссабоне, передает со ссылкой на .

Певцу пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем был подобран подходящий донор.

5 сентября 2017 Собрал объявил через Facebook, что он временно прервет свою карьеру из-за проблем со здоровьем.

"Не секрет, что у меня слабое здоровье, у меня проблема. К сожалению, время, чтобы передать мое тело науке и отказаться от моей жизни концертов и музыки, время, чтобы уехать на время от этого гражданского лица мир и перейдите к другой, где, конечно, моя проблема будет исправлена. К сожалению, я не знаю, сколько времени это займет ", - говорит певец.

Операция по трансплантации сердца длилась 4 часа. Под наблюдением медиков исполнитель он находился три месяца. Там специалисты следили за его состоянием.

"Сальвадор хорошо подготовился к операции, ведь прекрасно понимал все сложности предстоящей процедуры. Восстановление займет много времени", - сказали в больнице.

2 февраля 2018 триумфатор Евровидения-2017 в Сальвадор Собрал опубликовал впервые видео после пересадки сердца. Выполнил лирическую песню и сыграл на фортепиано. Опубликовал видео в своем Инстаграм.

В начале 2018 года стало известно, что Сальвадор Собрал открывает конец Евровидения-2018, который состоится в Португалии. Певец выступит с песней "Amar pelos dois", которая принесла ему победу в 2017 году. Артист также выполнит и новые композиции.

27-летний музыкант страдал от врожденного порока сердца. Поэтому на репетициях Евровидение-2017 вместо него выступала родная сестра Луиза. Несмотря на это, Собрал занял первое место, благодаря песне о сердце, которое "сможет любить за двоих", Amar Pelos Dois. Артист получил 758 баллов и завоевал право привести следующий конкурс к себе на родину - в Португалию.

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