В Рязани на дороге появился плюшевый заяц, предупреждающий водителей об опасности ям.

Группа молодых людей на автомобиле пробила колесо в яме и решила необычным способом уберечь прочих водителей от подобной участи, информирует svodka.net.

В выбоину они посадили огромного плюшевого зайца, а сами взяли палки и размахивали ими, призывая других водителей быть внимательными.

Как долго заяц охранял покой на дороге, неизвестно.

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