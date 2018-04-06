|В России яму на дороге «прикрыли» плюшевой игрушкой (ФОТО)
|06.04.2018 21:23
|
В Рязани на дороге появился плюшевый заяц, предупреждающий водителей об опасности ям.
Группа молодых людей на автомобиле пробила колесо в яме и решила необычным способом уберечь прочих водителей от подобной участи, информирует svodka.net.
В выбоину они посадили огромного плюшевого зайца, а сами взяли палки и размахивали ими, призывая других водителей быть внимательными.
Как долго заяц охранял покой на дороге, неизвестно.
Поделитесь статьей с друзьями