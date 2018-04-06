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В России яму на дороге «прикрыли» плюшевой игрушкой (ФОТО)
06.04.2018 21:23
В России яму на дороге «прикрыли» плюшевой игрушкой (ФОТО)

В Рязани на дороге появился плюшевый заяц, предупреждающий водителей об опасности ям.

Группа молодых людей на автомобиле пробила колесо в яме и решила необычным способом уберечь прочих водителей от подобной участи, информирует svodka.net.

В выбоину они посадили огромного плюшевого зайца, а сами взяли палки и размахивали ими, призывая других водителей быть внимательными.

Как долго заяц охранял покой на дороге, неизвестно.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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