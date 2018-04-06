Украинские писанки известные на весь мир. Каждая имеет свою символику и случайных знаков там не бывает. Роспись на наших землях имеет свою многовековую традицию. Украинские археологи во время раскопок в различных регионах наталкиваются на уникальные сохраненные в земле произведения народного гения. Гал-инфо подготовило подборку Топ-4 писанок найденных археологами в Украине, передает

В августе 2013 года львовские археологи НИЦ "Спасательная археологическая служба" Института археологии НАН Украины сделали сенсационное открытие. Во время исследования водосборника на ул. Сапожной, в центре Львова, археологам удалось найти уникальную писанку. Находке почти 500 лет. Подобных артефактов в Украине еще не находили, ведь писанка выполнена на скорлупе яйца.

Писанка сохранилась на глубине 5,5-6 метров в водосборнике, который датируют XV - началом XVI в. Состояние сохранности писанки на момент открытия составлял 80-90%.

Ученые предполагают, что это может быть самая древняя такая писанка не только во Львове, но и в Украине. Уникальную находку передали в Коломыйский Национальный музей на Прикарпатье.

В сентябре 2013 года на берегу водохранилища в Демидовском районе Ровенской во время экспедиции Института археологии НАН Украины исследователи нашли керамическую писанку, которой 950 лет.

Найденную писанку датируют началом XII в, Киевская Русь. По словам археологов, на Волыни это первая уцелела старинная писанка, которую нашли в таком хорошем состоянии.

Несколько писанок археологи обнаружили на территории Плиснеского археологического комплекса, который является уникальной совокупностью разновременных памятников, прежде только средневековой эпохи. Достопримечательности есть на территории и в окрестностях села Подгорцы Бродовского района Львовской области.

Во время раскопок археологи обнаружили две керамические писанки, которые датируются XII-XIII вв. Как утверждают работники Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск", с распространением христианства язычество не исчезает, зато появляется явление религиозного синкретизма, то есть двоеверие.

Тогда же Церковь пыталась адаптировать языческие обычаи христианским канонам. Так, в Плиснеске на месте бывшего капища возникает христианский храм. Маркерами такой двойной веры были и писанки с Плиснеского городища, которые, кроме современной, известной нам обрядовой функции, в княжескую эпоху служили языческими оберегами. Имея шарики внутри, они выполняли и роль погремушек, которые были предназначены для отпугивания злых духов и охраны жилья.

Во время раскопок остатков церквей на Царынке в с. Клирос (древний Галич) в 1992 году Галицкая археологическая експодиция под руководством Юрия Лукомского обнаружила писанку изготовленную из глины. Писанку датируют XII-XIII вв.

Она покрыта коричневой матовой глазурью, поверх которой желтой глазурью нанесен орнамент. На толстых концах керамического яйца имеется отверстие, в середине - калатальце.

Напомним, для Украины росписи яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформленная с помощью воска и красителей писанка ныне известная на весь мир. Самая популярная в стране писанка - гуцульская.

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