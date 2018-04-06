В 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, изменив образ жизни

"К сожалению, почти треть всех смертей в мире происходит вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. А в Украине - четверть взрослых находится под потенциальной угрозой сердечного приступа", - написала она на своей странице в Facebook .

Руководитель Минздрава отмечает, что в 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, изменив образ жизни.

Супрун рекомендует не курить, больше двигаться, питаться правильно и контролировать свой вес, отказаться или хотя бы ограничить употребление алкоголя.