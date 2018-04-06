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Супрун: в Украине четверти взрослого населения грозит сердечный приступ
06.04.2018 21:28
Супрун: в Украине четверти взрослого населения грозит добрый приступ
В 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, изменив образ жизни
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун утверждает, что в Украине четверть взрослого населения находится под потенциальной угрозой сердечного приступа.
Супрун: в Украине четверти взрослого населения грозит сердечный приступ Фото: ucu.edu.ua

"К сожалению, почти треть всех смертей в мире происходит вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. А в Украине - четверть взрослых находится под потенциальной угрозой сердечного приступа", - написала она на своей странице в Facebook.

Руководитель Минздрава отмечает, что в 80% случаев сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, изменив образ жизни.

Супрун рекомендует не курить, больше двигаться, питаться правильно и контролировать свой вес, отказаться или хотя бы ограничить употребление алкоголя.

Напомним, что Комитет ВР по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету Министров об отставке и.о.министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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