Российский и украинский публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман дал прогноз развития России в условиях нового Правительства.

"У нас принято считать, что власть - это нечто единое, целостное и взаимосогласованное. Я же исхожу из того, что внутри власти в одном государстве противоречий не меньше чем между властями разных государств. В частности, в нашей власти очень четко отражено давнее и общемировое противостояние между производственниками и торговцами.

В Российской Федерации экономический блок правительства исповедует теорию, защищающую исключительно интересы торговцев, следовательно производственники вынуждены группироваться вокруг силового блока правительства. Как известно, силовой блок контролируется непосредственно президентом, тогда как премьер отвечает, в первую очередь, за работу экономического блока. Соответственно голосование на недавних президентских выборах дало громадное, и по западным меркам, большинство голосов за действующего президента. Лично я рассматриваю это голосование за деятельность в интересах производственников и очень надеюсь, что новое правительство будет опираться на экономические теории, исходящие из того, каждый из нас не только потребитель, но и производитель.

Так же я надеюсь на реализацию очень многих известных экономических концепций, таких как программа Глазьева, по крайней мере та часть программы, которую писал Глазьев. Поскольку финансово кредитная часть программы разработана под руководством Цветова, то в ней есть множество дырок, позволяющих под видом поддержки производственников опять запустить поддержку торговцев, и в первую очередь торговцев воздухом – финансистов. Но я надеюсь, что будет реализован комплекс реформ, развивающих производство".

«Аргументы Недели», Ярослав Бодряшкин

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