Россия никогда в жизни не отступится от своей мечты вернуть Украину в зону своей ответственности. Поэтому до последней возможности она будет удерживать ситуацию в Донбассе в том состоянии, которое ей выгоден в первую очередь.

Бывший атаман террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) решил вернуться в ОРДО, получить там гражданство и стать помощником одного из «кандидатов» на «выборах» осенью. — Ред, информирует svodka.net.

Надо понять, учитывая ситуацию — таким маргиналам, как Гиркин (Стрелков), просто нет места в Российской Федерации. И когда человек уже испытал власть, очень трудно без этого жить. Поэтому для него остается один шанс — попробовать найти себя даже на таком местечковом уровне, побыть где-то у власти, почувствовать ту власть даже в пределах довольно ограниченной оккупированной территории.

Сказать, насколько это будет удачным, очень трудно. Но ввиду того, что Игорь Гиркин (Стрелков) — довольно публичная личность, он может занять какую-то должность или продвинуться в ступенях так называемой структуры «ДНР», «ЛНР» собственно для того, чтобы почувствовать себя более нужным. Или, если можно так сказать, иметь возможность восстановить какие-то денежные потоки и заработать денег, я это тоже не исключаю.

Относительно того, сможет ли он составить там серьезную конкуренцию кому-то из действующих лидеров. Технически сами лидеры являются номинальными фигурами, которых назначает Москва, так это только его желание себя реализовать, но не более. Никаких серьезных последствий это иметь не будет.

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Если в ОРДО планируются «выборы», значит Россия пока не собирается покидать Донбасс.

Россия будет пытаться удержать ситуацию в оккупированной зоне Луганской и Донецкой областей до тех пор, пока ей позволят это политические и экономические ценники; до тех пор, пока она не будет вынуждена уйти. Потому что создание болевой точки на территории Украины является стратегической задачей Российской Федерации с целью влияния на политическую ситуацию в Украине. И мы понимаем, что Россия никогда в жизни не отступится от своей мечты вернуть Украину в зону своей ответственности. Поэтому до последней возможности она будет удерживать ситуацию в Донбассе в том состоянии, которое ей выгодно в первую очередь.

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