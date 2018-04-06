Рабочая группа Конституционной комиссии Украины, разрабатывающей поправки и дополнения в Основной закон в части Автономной Республики Крым, представила текст предложенных изменений. Об этом "Крим.Реалии" сообщил советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа Арсен Жумадилов, передает

"Рабочая группа соберется для обсуждения и голосования по некоторым позициям 18 апреля. Также была создана экспертная подгруппа для доработки законопроектов о статусе крымскотатарского народа и других законопроектов, соответствующих подготовленному тексту изменений", - уточнил Жумадилов.

Напомним, в 2017 году Конституционная комиссия получила поручение Президента Петра Порошенко о работе над разделом 10 Основного Закона Украины, где описан статус Автономной Республики Крым.

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