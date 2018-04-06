Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть вводит верификацию рекламодателей и наймет тысячи людей, чтобы контролировать этот процесс. Facebook: Отныне каждый рекламодатель, который хочет запускать политические или рекламные объявления, должен быть верифицирован Фото: EPA Он отметил, что после выявления вмешательства России в выборы в США Facebook ввел новые инструменты защиты и удалил десятки тысяч фейковых аккаунтов, а теперь намерен внедрить еще два нововедения."Отныне каждый рекламодатель, который хочет запускать политические или рекламные объявления, должен быть верифицирован. Для этого рекламодатели должны подтвердить свою личность и местоположение. Любому рекламодателю, который не пройдет верификацию, запретят запускать политические или рекламные объявления. Мы также отметим их (объявления.–), и рекламодатели должны будут показать вам, кто за них заплатил", – написал Цукерберг.Бизнесмен отметил, что это правило вводится в США, и в ближайшие месяцы будет внедрено по всему миру. Также Facebook создаст архив для поиска старой политической рекламы и инструмент, позволяющий видеть все рекламные объявления, размещенные на странице.Цукерберг заявил, что компания наймет "тысячи людей", которые будут следить за верификацией больших страниц и проверкой рекламодателей, что, по его словам, усложнит распространение неправдивой информации и использование фейковых аккаунтов."Мы полны решимости добиться этого в течение критических месяцев до выборов 2018 года. Эти шаги сами по себе не остановят всех людей, пытающихся создавать систему. Но им будет намного труднее сделать то, что сделали россияне во время выборов в 2016 году, и использовать поддельные учетные записи и страницы для рекламы.... Мы поддерживаем закон о честной рекламе. Это поможет поднять планку всей политической рекламы в сети", – написал он. https://www.facebook.com/zuck/posts/10104784125525891 Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.Цукерберг пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. 11 апреля Цукерберг должен выступить перед комитетом по энергетике и торговле Палаты представителей Конгресса США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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