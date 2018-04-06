Европарламентарий надеется, что к приостановке безвизового режима для Украины дело не дойдет

"Это плохой дар к Пасхе и плохой сигнал для всех нас. Мы ожидали совсем другого. Наша делегация приехала для того, чтобы ознакомиться с общей ситуацией в стране, поскольку в комитете по иностранным делам готовится отчет по Украине, который комитет примет в июне, а осенью он будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента. Поэтому мы хотели увидеть как можно больше положительных примеров прогресса реформ в Украине" , - отметил он в интервью DW .

В Европарламенте надеются на новые попытки украинского парламента отменить е-декларации для общественных активистов, подчеркнул Ауштрявичюс.

"О е-декларациях, то мы надеемся на вторую, третью попытку украинского парламента. И надеемся, что все-таки прогрессивные силы в Верховной Раде не будут играть в игры и посмотрят на будущее Украины серьезно, потому что требования европейских институтов будут оставаться неизменными. Сейчас мяч на стороне Рады, и я призываю украинских депутатов принять это во внимание и сделать выводы" , - добавил он.

При этом европарламентарий надеется, что до приостановки безвизового режима для Украины дело не дойдет.

Напомним, что во вторник, 3 апреля, Верховная Рада окончательно провалила отмену декларирования для антикоррупционных активистов .