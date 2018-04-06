О встречах в "нормандском формате" можно будет говорить после согласования позиций глав МИД Украины, Германии, Франции

Киев готов к встрече глав Министерств иностранных дел "нормандского формата", если в повестку будет включены вопросы безопасности, освобождения заложников и миротворческой миссии, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"Буду говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом будем смотреть, с чем выходим на Россию", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером, отвечая на вопрос, можно ли прогнозировать в ближайшее время проведение встреч в "нормандском формате".

Глава МИД отметил, что ключевыми являются вопросы безопасности, освобождения политических заключенных и заложников, а также концепт миротворческой миссии на Донбассе.

"Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" - собираемся вчетвером. Очень надеемся, что в ближайшее время на такую встречу мы выйдем", - заявил П.Климкин.