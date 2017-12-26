Президент США Дональд Трамп провел почти треть времени от начала своего пребывания на посту в одном из своих имений. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на обзор президентских путешествий, проведенных за год, передает

Согласно отчету, во время первого года на должности Д.Трамп более 100 дней находился в своих имениях, из которых около 40 дней он провел на собственной площадке для гольфа в Бедминстерини, штат Нью-Джерси.

Еще около 40 дней он провел в своем имении Мар-а-Лаго, расположенном на побережье Флориды, отмечает издание. Туда же он прибыл в пятницу на рождественские праздники. Д.Трамп часто вспоминал Мар-а-Лаго как "Зимний Белый дом" в Twitter.

Он приобрел этот особняк в 1985 году за 10 млн долларов и вложил миллионы в его перестройку, а в 1995 году превратил его в частный клуб. Этот 126-комнатный особняк общей площадью 5800 квадратных метров выстоял уже четыре мощные урагана.

Авторы статьи напомнили также, что в начале своей президентской кампании президент отметил, что в случае, если он будет избран, он "редко выходить из Белого дома, так как нужно сделать так много работы".

"Я не хотел бы быть президентом, который берет отпуска. Я не хотел бы быть президентом, у которого есть свободное время", - сказал он.

Как сообщал ожидается, что путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за 8 лет на должности.

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