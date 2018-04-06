При этом на упаковках такого товара указан адрес производителя - Украина, Ровенская область, передает со ссылкой на .

Соответствующие фото опубликовала в Facebook Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, понимаешь, что времени на приготовление к домашнему празднованию Пасхи - нет. Заходишь в магазин, чтобы хотя как-то догнать еще не реализованные домашние дела, и тут ... цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь духовный удар ниже пояса. Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца ... матрешками. Государство этого точно не может предотвратить - болезнь в головах", - сказала Климпуш-Цинцадзе

В феврале в киевском торговом центре "Квадрат" возле станции метро Лукьяновская продавали детские машинки с российскими флагами и надписями "ДПС", "", прокуратура . Также продавались российские танки, на их коробках указано - "Сделано в России". При этом активисты, которые обнаружили такие товары, отметили: в Украине запрещена пропаганда российских силовых структур.

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