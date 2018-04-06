Уполномоченный Верховной Рады Украины Людимила Денисова держит под своим контролем ситуацию с экипажем судна "Норд". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного, передает

"Представители Уполномоченного Верховной Рады по правам человека присутствовали 6 апреля на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сегодня экипаж судна "Норд" в составе 8 человек доставили на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а так как Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины.

Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен.

"Это дело находится под личным контролем Уполномоченного Людмилы Денисовой", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, адвокаты внесли залог за капитана рыболовного судна "Норд" Владимира Горбенко.

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