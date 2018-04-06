Ситуация с вторжением в украинские территориальные воды российского судна «Норд» указывает на готовность России совершить целый ряд провокаций в акватории Азовского моря.

Россия будет устраивать провокации в Азовском и Черном морях, чтобы доказать всему миру «законность» аннексии Крыма. То же самое касается и незаконного строительства Керченского моста. Украина при этом должна реагировать адекватно и уже готова дать отпор в случае атаки войск Владимира Путина с моря, информирует svodka.net.

Об этом «Апострофу» рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«При этом россияне говорят о том, что они готовят не просто провокации, а вооруженные провокации. Остается догадываться, как это будет выглядеть на практике. Но я свято уверен, что Госпогранслужба Украины и другие вооруженные формирования будут выполнять свои функциональные обязанности, возложенные на них Конституцией, в полном объеме. Кроме того, Госпогранслужба официально заявляла о том, что будет и в дальнейшем реагировать на подобные инциденты», — поведал депутат.

Главной целью данный провокаций является попытка легитимизации аннексии Крыма. Таким образом Россия пытается заставить Украины де-факто признать Крым российским.

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«Россияне любыми возможными способами пытаются доказать, что «Крым наш», соответственно, изменение границ территориальных вод тоже законно с точки зрения РФ. Они будут стоять на этом и требовать, чтобы Украина и другие страны это признавали. Это жесткая установка Кремля, которой они придерживаются. И в связи с этим возможны различные провокации», — считает Тымчук.

Одной из самых больших проблем, которую оголила данная ситуация, является слабая реакция со стороны стран Запада. Европейские партнеры Украины не обращают внимание на нарушения России и не подымают данный вопрос.

«К сожалению, в этом контексте мы очень слабо видим реакцию международного сообщества. Мы не видим реакции на законный арест российского судна украинской стороной, не видим абсолютно никакой реакции международного сообщества на строительство Керченского моста. И это странно — я думаю, что Украина будет привлекать внимание, прежде только европейцев, к этой проблеме», — резюмировал Тымчук.

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