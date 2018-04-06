Например, Майкл Бом озабочен тем, что ему в течение только одного дня, 10 раз показали в метро средний палец. И при этом крутили пальцем у виска и смеялись до упада, что очень обидно и унизительно.

Писатель и либерал Никонов так же обиделся за своих тупоголовых западных собратьев и выдал длинную сентенцию, используя новомодные слова типа конгруэнтность и пр., предрекая России неизбежный крах.

А тут ещё отрава, которую хотят приписать Москве называется “Новичок”.

Что открывает для нашего талантливого народа широкое поле для экспромта: например, “Ах какой я глупец, что отведал “новичок”!

Также рифмовали слова мельдоний и полоний. Из которых тоже может получится неплохая эпиграмма. Андрей Норкин безуспешно пытался вернуть передачу “Место встречи” в серьёзное русло и иногда ему это даже удавалось.

Либералы тоже присели на юмористическую волну и натужно пытались блеснуть остроумием, хотя это им плохо удавалось.

Поскольку они явно были чужими на этом “празднике жизни”.

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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