Для арестованного в аннексированном Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха очень важно оставаться на полуострове из-за мамы. Об этом заявила в интервью "Крим.Реалии" его адвокат Ольга Динзе, передает

"Для Балуха очень важно оставаться в Крыму, поскольку там проживает его мама. У нее состояние здоровья нестабильное, ряд хронических заболеваний, за ней нужен постоянный уход. Мама не хочет оставлять Крым, поскольку она там родилась, всю жизнь прожила. Для них это очень сложный этап в жизни. Поэтому я думаю, что вопрос об обмене обсуждаться, но я не уверена, что сам Балух будет принимать такое решение и уедет с территории Крыма", - сказала Динзе.

Как сообщал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз обратилась к Омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой проверить условия содержания в изоляторе украинского активиста Владимира Балуха.

Напомним, украинский активист Владимир Балух, осужденный оккупационными властями Крыма, в прошлом месяце объявил бессрочную голодовку.

Отметим, Балуха обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Украинец свою вину не признал.

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