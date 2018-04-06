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Замораживание активов и запрет на сделки с американцами. Как на олигархах РФ отразятся новые санкции
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06.04.2018 21:50
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6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 17 российских
чиновников и семерых олигархов, включая Олега Дерипаску, Алексея
Миллера и Игоря Ротенберга. Активы компаний, которыми они владеют
или управляют, будут заморожены на территории США. Однако эксперты
считают новые санкции "информационным давлением" и "разминкой"
перед реальным ударом по путинскому режиму. "ГОРДОН" рассказывает,
что известно о первых санкциях, основанных на "кремлевском
докладе".
США расширили санкционные списки и внесли в них десятки новых лиц.
Введение этих ограничений стало очередным этапом реализации закона
"О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017
года.Предыдущим этапом внедрения этого закона была публикация
"кремлевского доклада" в январе 2018 года. Тогда минфин США
представил в Конгрессе список из 210 высокопоставленных чиновников
и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.Члены
Конгресса отмечали, что этот доклад будет использоваться для
формирования новых санкционных списков.Новые санкции США
распространяются на 24 бизнесменов и высокопоставленных чиновников
из России. В частности, в список попали семеро российских
олигархов:
- Денис КОНДАК
и 17 государственных чиновников:
- Владимир Богданов
- Олег Дерипаска
- Виктор Вексельберг
- Сулейман Керимов
- Игорь Ротенберг
- Андрей Скоч
- Кирилл Шамалов