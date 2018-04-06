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Замораживание активов и запрет на сделки с американцами. Как на олигархах РФ отразятся новые санкции
06.04.2018 21:50
6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 17 российских чиновников и семерых олигархов, включая Олега Дерипаску, Алексея Миллера и Игоря Ротенберга. Активы компаний, которыми они владеют или управляют, будут заморожены на территории США. Однако эксперты считают новые санкции "информационным давлением" и "разминкой" перед реальным ударом по путинскому режиму. "ГОРДОН" рассказывает, что известно о первых санкциях, основанных на "кремлевском докладе".
Денис КОНДАК
США расширили санкционные списки и внесли в них десятки новых лиц. Введение этих ограничений стало очередным этапом реализации закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.Предыдущим этапом внедрения этого закона была публикация "кремлевского доклада" в январе 2018 года. Тогда минфин США представил в Конгрессе список из 210 высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.Члены Конгресса отмечали, что этот доклад будет использоваться для формирования новых санкционных списков.Новые санкции США распространяются на 24 бизнесменов и высокопоставленных чиновников из России. В частности, в список попали семеро российских олигархов:
  • Владимир Богданов
  • Олег Дерипаска
  • Виктор Вексельберг
  • Сулейман Керимов
  • Игорь Ротенберг
  • Андрей Скоч
  • Кирилл Шамалов
и 17 государственных чиновников:
  • Андрей Акимов, председатель правления "Газпромбанка"
  • Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел Российской Федерации
  • Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами – участницами Содружества независимых государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия
  • Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
  • Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации
  • Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации
  • Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации
  • Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам
  • Андрей Костин, глава ВТБ
  • Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"
  • Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации
  • Владислав Резник, депутат Госдумы
  • Александр Торшин, зампредседателя Центрального банка РФ
  • Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе
  • Михаил Фрадков, директор Российского института стра

    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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