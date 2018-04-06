6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 17 российских чиновников и семерых олигархов, включая Олега Дерипаску, Алексея Миллера и Игоря Ротенберга. Активы компаний, которыми они владеют или управляют, будут заморожены на территории США. Однако эксперты считают новые санкции "информационным давлением" и "разминкой" перед реальным ударом по путинскому режиму. "ГОРДОН" рассказывает, что известно о первых санкциях, основанных на "кремлевском докладе". Денис КОНДАК США расширили санкционные списки и внесли в них десятки новых лиц. Введение этих ограничений стало очередным этапом реализации закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года.Предыдущим этапом внедрения этого закона была публикация "кремлевского доклада" в январе 2018 года. Тогда минфин США представил в Конгрессе список из 210 высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.Члены Конгресса отмечали, что этот доклад будет использоваться для формирования новых санкционных списков.Новые санкции США распространяются на 24 бизнесменов и высокопоставленных чиновников из России. В частности, в список попали семеро российских олигархов: Владимир Богданов

Олег Дерипаска

Виктор Вексельберг

Сулейман Керимов

Игорь Ротенберг

Андрей Скоч

Кирилл Шамалов и 17 государственных чиновников: Андрей Акимов, председатель правления "Газпромбанка"

Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел Российской Федерации

Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами – участницами Содружества независимых государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации

Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации

Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам

Андрей Костин, глава ВТБ

Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации

Владислав Резник, депутат Госдумы

Александр Торшин, зампредседателя Центрального банка РФ

Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе

Михаил Фрадков, директор Российского института стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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