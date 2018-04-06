Мужчину, который решил продать гранату, обнаружили на железнодорожном вокзале во Львове. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области, передает

"Сегодня днем ​​поступил вызов к патрульным с линии "102" о подозрительной личности неподалеку железнодорожного вокзала на улице Городоцкой. Заявитель четко дала описания человека, отметив, что слышала, будто он имеет оружие на продажу", - говорится в сообщении.

Так, прибыв на место инцидента, полицейские увидели на пешеходной аллее между улицей Черновицкой и пригородным вокзалом мужчину, который внешне совпадал с описаниями.

"Патрульные вместе с работниками железнодорожного отдела полиции, которые неподалеку обрабатывали задачи, подошли к мужчине и спросили, есть ли у него запрещенные вещи или вещи, оборот которых ограничен. 54-летний житель Ивано-Франковской области сказал, что имеет гранату", - отметили в полиции.

Поверхностно проверив мужчину, патрульные обнаружили у него в кармане завернутый в полиэтиленовый пакет предмет, похожий на гранату и запал.

"Мужчина пояснил, что накануне употреблял алкоголь с неизвестным мужчиной, который вышел в туалет и не вернулся, оставив этот пакет. Поскольку, по его словам, денег на дорогу домой у него не было, то решил продать гранату", - рассказали в пресс-службе.

На место происшествия вызвали следователей и взрывотехническую службу. Эксперты изъяли предмет.

Напомним, в ночь на пятницу близко многоэтажки в Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина совершил самоубийство, подорвав себя гранатой РГД-5.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира