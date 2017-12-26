В сети поднялась волна обсуждений из-за ошибок в книжках на украинском языке для детей.

Фото опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

«Тут недавно кто-то писал об изобилии детской литературы, крутой, украинской. Есть и другая сторона медали», — отметил он.

В сети осудили большое количество ошибок и русизмов в литературе.

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