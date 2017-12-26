|«Это даже не сурж, это что-то жуткое», — в сети скандал из-за книжки на украинском языке (фото)
|26.12.2017 11:04
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В сети поднялась волна обсуждений из-за ошибок в книжках на украинском языке для детей.
Фото опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.
«Тут недавно кто-то писал об изобилии детской литературы, крутой, украинской. Есть и другая сторона медали», — отметил он.
В сети осудили большое количество ошибок и русизмов в литературе.Источник
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