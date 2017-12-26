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«Это даже не сурж, это что-то жуткое», — в сети скандал из-за книжки на украинском языке (фото)
26.12.2017 11:04
«Это даже не сурж, это что-то жуткое», — в сети скандал из-за книжки на украинском языке (фото) В сети осудили большое количество ошибок и русизмов в литературе.

В сети поднялась волна обсуждений из-за ошибок в книжках на украинском языке для детей.

Фото опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

«Тут недавно кто-то писал об изобилии детской литературы, крутой, украинской. Есть и другая сторона медали», — отметил он.

В сети осудили большое количество ошибок и русизмов в литературе.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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