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Посол Великобритании в ФРГ о деле Скрипаля: Скорее всего, нападение от имени российского государства
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06.04.2018 21:57
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В России существует секретная программа разработки отравляющего
вещества "Новичок", о существовании которой Москва никогда не
объявляла, заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд.
"Новичком" отравили экс-офицера российской разведки Сергея
Скрипаля. Вуд: Считаю, что вся картина вполне убедительна Фото: ЕРА
"Наши разведывательные службы знают, что есть секретная программа
разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой
российское правительство никогда не объявляло", – сказал он.По
словам дипломата, таких людей как Скрипаль в России видят как
цель."Существует история убийств, финансируемых государством, и
следовательно мы имеем очень четкую оценку того, что это, скорее
только, набег от имени российского государства", – заявил
Вуд.Посол отметил, что это не только его оценка.4 марта 2018 года
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали
еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и
пить.Сегодня стало известно, что состояние Сергея
Скрипаля больше не является критическим.
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