В России существует секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой Москва никогда не объявляла, заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд. "Новичком" отравили экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Вуд: Считаю, что вся картина вполне убедительна Фото: ЕРА "Наши разведывательные службы знают, что есть секретная программа разработки отравляющего вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", – сказал он.По словам дипломата, таких людей как Скрипаль в России видят как цель."Существует история убийств, финансируемых государством, и следовательно мы имеем очень четкую оценку того, что это, скорее только, набег от имени российского государства", – заявил Вуд.Посол отметил, что это не только его оценка.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.Сегодня стало известно, что состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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