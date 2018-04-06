Специалисты Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца разработали чат-бот, который будет помогать в подготовке к ВНО, передает со ссылкой на пресс-службу МОН.

В пресс-службе отметили, что сейчас уже есть приложение, которое предлагает подготовку к тесту по математике. Воспользоваться преимуществами сервиса могут пользователи Telegram.

"Разработка чат-ботов стартовала для поддержки выпускников школ в подготовке к ВНО. Девиз вузовской акции - #ЗНОцеПРОСТО. В ближайшее время в ХНЭУ обещают презентовать боты и по другим предметам. В целом они рассчитаны на подготовку к тесту за 30 дней", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 4 апреля для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались более 335 тыс. человек.

Как сообщал Министерство образования и науки Украины обнародовало максимальные объемы государственного заказа на прием в учреждения высшего образования в 2018 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира