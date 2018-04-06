|
США ввели новые санкции против РФ, Скрипаль вышел из критического состояния, Роскомнадзор хочет ограничить доступ к Telegram. Главное за день
|
06.04.2018 22:05
|
"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 6 апреля.
Основные события 6 апреля Фото: EPA США 6 апреля ввели санкции
против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Как уточнили в минфине, гражданам США
запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами из
санкционного списка. Активы фигурантов списка, подпадающие под
юрисдикцию США, будут заморожены. Подробнее о новом санкционном
списке – в публикации издания "ГОРДОН".Президент Украины Петр
Порошенко заявил, что ожидает предложений по синхронизации
украинского и американского санкционных режимов против
России.Состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля,
которого отравили в Великобритании в начале марта, быстро
улучшается. В больнице Солсбери заявили, что Скрипаль "хорошо
реагирует на лечение" и больше не находится в критическом
состоянии.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд
Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ
к мессенджеру Telegram. В Telegram в этот же день
отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции,
согласно которой Telegram технически не может
предоставить властям РФ ключи
шифрования.Авиакомпания-лоукостер Ryanair в сентябре 2018 года
откроет путь из Киева в Берлин. Это будет первый путь Ryanair
в Украине, полеты начинаются на два месяца раньше, чем изначально
было запланировано.5 апреля Апелляционный суд Луганской области
оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву, которого 25
января приговорили к 10 годам лишения свободы за
участие в террористической организации.6 апреля экс-президента
Южной Кореи Пак Кын Хе суд приговорил к 24 годам тюрьмы и обязал
выплатить штраф в 18 млрд вон (около 443 млн грн).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира