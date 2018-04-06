"ГОРДОН" представляет обзор главных событий пятницы, 6 апреля. Основные события 6 апреля Фото: EPA США 6 апреля ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Как уточнили в минфине, гражданам США запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами из санкционного списка. Активы фигурантов списка, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены. Подробнее о новом санкционном списке – в публикации издания "ГОРДОН".Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает предложений по синхронизации украинского и американского санкционных режимов против России.Состояние бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили в Великобритании в начале марта, быстро улучшается. В больнице Солсбери заявили, что Скрипаль "хорошо реагирует на лечение" и больше не находится в критическом состоянии.6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ на территории РФ к мессенджеру Telegram. В Telegram в этот же день отметили, что продолжают придерживаться прежней позиции, согласно которой Telegram технически не может предоставить властям РФ ключи шифрования.Авиакомпания-лоукостер Ryanair в сентябре 2018 года откроет путь из Киева в Берлин. Это будет первый путь Ryanair в Украине, полеты начинаются на два месяца раньше, чем изначально было запланировано.5 апреля Апелляционный суд Луганской области оставил в силе приговор россиянину Виктору Агееву, которого 25 января приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации.6 апреля экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе суд приговорил к 24 годам тюрьмы и обязал выплатить штраф в 18 млрд вон (около 443 млн грн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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