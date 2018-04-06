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Святослав Вакарчук розповів про свої "президентські амбіції"
06.04.2018 22:07
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Нещодавно вперше за два останні роки Святослав Вакарчук та гурт "Океан Ельзи" випустили новий кліп на пісню "Без тебе", втім, шанувальники не зупинили розмови про можливі політичні амбіції виконавця, а у різноманітних ЗМІ й досі співак лідирує серед можливих кандидатів на посаду.

Днями журналісти програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна" побували на відкритій зустрічі Святослава з шанувальниками в культурному центрі Києво-Могилянської академії, де він впродовж декількох годин відповідав на запитання всіх охочих.

Музикант запевнив, що влада йому не потрібна: "Я дуже радий, що мене сьогодні не можна назвати політиком. Не в прізвищі справа, і точно не в моїх владних амбіціях. Їх немає і не існує".

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