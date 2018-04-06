Вулканическая обсерватория Йеллоустоуна обнародовала отчет о сейсмической активности супервулкана за март 2018 года. Одним из примечательных событий в марте в национальном парке стало извержение гейзера Steamboat, который не проявлял никакой активности с 2014 года.

Как отмечает обсерватория в своем отчете, извержение гейзера началось 15 марта этого года около 5:30 MDT. Он находится в Йеллоустоунском национальном парке в так называемом бассейне гейзера Норрис. При этом, как указано в отчете, кроме воды, извергал грунтовые породы.

Сейсмическая активность Йеллоустоуна

В марте сеть сейсмографов Университета штата Юта, при помощи которых проводится мониторинг землетрясений в Йеллоустоуне, зафиксировали на территории парка 97 подземных толчков. Самый мощный из них имел магнитуду 2,2, его эпицентр находился в 7 милях северо-восточнее города Западный Йеллоустоун. Сейсмическое событие произошло 18 марта в 05:30 утра по MDT.

В районе вулкана продолжаются серии землетрясений северо-восточнее Западного Йеллоустоуна, которые начались еще в феврале. К ним прибавились 29 толчков, 2 землетрясения силой более 2-х и 3 магнитудой более 3-х.

Новая серия из 26 землетрясений началась 11-го марта. Эпицентр находился в 9 милях к северо-востоку от гейзера Старый служака. Самый сильный толчок имел магнитуду 1,8 и произошел 11 марта в 05:35 утра по MDT.

Как сообщается, серии составляют половину сейсмической активности в Йеллоустоуне.

Деформация поверхности

Тенденция деформации поверхности не изменилась. В самой кальдере вулкана GPS-станции продолжают опускаться со скоростью в несколько сантиметров в год, а GPS-станция около гейзера Норрис поднимается.

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