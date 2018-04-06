В России к празднику выпустят iPhone X с Иисусом По теме: К Пасхе в России выпустят православную и католическую версии X. Устройства получили названия Caviar X Credo Православная Пасха и Caviar X Credo Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже, передает со ссылкой на . Католическая версия пасхального X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского . Православная версия пасхального X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века "Спас нерукотворный". Также выпустят еще одну версию X - с гербом России.

Стоимость смартфонов Caviar X Credo Православная Пасха и Caviar X Credo Римский составляет около 4,7 тысячи долларов. Американская компания опубликовала рекламные ролики об X.В видео акцентируют на функции бесконтактной оплаты Pay.











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