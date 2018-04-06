|В России к празднику выпустят iPhone X с Иисусом
|06.04.2018 22:09
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Устройства получили названия Caviar X Credo Православная Пасха и Caviar X Credo Римский. Оба телефона выполнены в стиле яиц работы Карла Фаберже, передает со ссылкой на .
Католическая версия пасхального X украшена миниатюрой с портретом Папы Римского .
Православная версия пасхального X украшена миниатюрой с ликом Христа с новгородской иконы XII века "Спас нерукотворный".
Также выпустят еще одну версию X - с гербом России.
Американская компания опубликовала рекламные ролики об X.В видео акцентируют на функции бесконтактной оплаты Pay.
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