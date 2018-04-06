В Вооруженных силах хотят создать отдельный род войск — медицинский, по примеру Бундесвера в Германии.

В Вооруженных силах хотят создать отдельный род войск — медицинский, по примеру Бундесвера. Об этом сказал начальник Главного военно-медицинского управления — начальник медицинской службы ВСУ — полковник медицинской службы Игорь Хоменко, информирует svodka.net.

Хоменко уточнил, что в Минобороны изучили много аналогичных систем союзников, и наиболее перспективным и коротким путем к реформе признали опыт армии Германии.

Украинская система не будет на 100% копировать немецкую, но использует ее основные принципы: единый орган управления медобеспечением, единая вертикаль подчинения, медики будут отвечать за медобеспечение, их избавят от необходимости выполнять несвойственные им функции.

Хоменко сказал, что сейчас в Вооруженных силах более 20 тысяч медиков. Если будет создан отдельный род войск — медицинский, туда войдут около 25 тысяч человек.

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Реформу медицинской службы, в частности, создание отдельного рода войск, планируется провести до 2021 года.

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