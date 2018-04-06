Европейский союз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о национальной безопасности и призывает улучшить его в соответствии с принципами ЕС и НАТО. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter, передает

"Важное решение Верховной Рады относительно реформирования сектора безопасности в Украине: ЕС приветствует принятие в первом чтении Закона о национальной безопасности, предложенного президентом Петром Порошенко. Мы призываем всех депутатов завершить работу над окончательным чтением закона и улучшить в соответствии с ключевыми европейскими и евроатлантическими принципами", - говорится в сообщении.

В делегации также отметили, что парламентский контроль и гражданский надзор за всем сектором безопасности, включая СБУ, являются важными элементами реформы.

Как сообщал 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальной безопасности.

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