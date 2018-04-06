Украинские власти пытаются втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержаний в заложниках людей, заявила депутат Государственной думы Наталья Поклонская, комментируя арест в Украине крымского траулера "Норд". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поклонская: Украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт Фото: Наталья Поклонская / Facebook "Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержания в заложниках наших людей – крымчан. Именно следовательно я обратилась в компетентные органы с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 Уголовного кодекса России: захват заложников – членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", – написала она. https://www.facebook.com/PoklonskayaNV/posts/378910749249412 Поклонская также заявила, что "предложила бы" соответствующим ведомствам проверить законность ведения бизнеса, приобретения и использования имущества украинскими чиновниками, правозащитниками и членами их семей. "Сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица", – убеждена депутат Госдумы.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".Сегодня суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором" Крыма.13 мая 2014 года ЕС запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы.18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя. В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора" Крыма. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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