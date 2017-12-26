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Украина получит от США $250 млн на строительство в Чернобыле централизованного хранилища отработанного ядерного топлива
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26.12.2017 11:04
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В хранилище, которое планируют построить в чернобыльской зоне
отчуждения, будут свозить отработанное ядерное топливо с трех
атомных электростанций Украины. Соглашения подписали 21 декабря
Фото: minfin.gov.ua "Стороны подписали ряд соглашений,
обеспечивающих финансирование проекта по разработке и строительству
долгосрочного централизованного хранилища отработанного ядерного
топлива (ЦХОЯТ) с трех атомных электростанций (Ровенской,
Хмельницкой и Южноукраинской), на отведенном участке чернобыльской
зоны отчуждения. В частности, средства пойдут на поставку
контейнеров для хранения и транспортировки отработанного ядерного
топлива и другого оборудования, которое будет предоставлено
американской компанией Holtec International", – отметили в
министерстве.В Минфине сообщили, что Корпорация зарубежных
частных инвестиций застрахует политические риски по 20-летнему
кредиту на $250 млн, а Украина гарантирует выполнение долговых
обязательств "Энергоатомом".Отмечается, что строительство хранилища
позволит Украине экономить $14–22 млн в год благодаря созданию
альтернативы услугам России по хранению и переработке ядерного
топлива. Проект создаст более 160 новых рабочих мест.Авария на
Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала
одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По
международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария
на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному,
седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только
катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
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