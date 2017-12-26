В хранилище, которое планируют построить в чернобыльской зоне отчуждения, будут свозить отработанное ядерное топливо с трех атомных электростанций Украины. Соглашения подписали 21 декабря Фото: minfin.gov.ua "Стороны подписали ряд соглашений, обеспечивающих финансирование проекта по разработке и строительству долгосрочного централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) с трех атомных электростанций (Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской), на отведенном участке чернобыльской зоны отчуждения. В частности, средства пойдут на поставку контейнеров для хранения и транспортировки отработанного ядерного топлива и другого оборудования, которое будет предоставлено американской компанией Holtec International", – отметили в министерстве.В Минфине сообщили, что Корпорация зарубежных частных инвестиций застрахует политические риски по 20-летнему кредиту на $250 млн, а Украина гарантирует выполнение долговых обязательств "Энергоатомом".Отмечается, что строительство хранилища позволит Украине экономить $14–22 млн в год благодаря созданию альтернативы услугам России по хранению и переработке ядерного топлива. Проект создаст более 160 новых рабочих мест.Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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