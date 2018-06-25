Система международных закупок может полностью обеспечить страну
лекарствами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Фото: ЕРА "Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий.
Я думаю, что тут есть две причины: первая причина – попытки
возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая – это
просто популизм", – подчеркнул премьер.По словам Гройсмана, он
понимает что для наведения порядка в закупках и обеспечении
лекарствами нужно еще много чего сделать.Глава правительства
добавил, что система международных закупок может полностью
обеспечить Украину лекарствами.Новость дополняется...
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