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Гройсман считает, что критика системы закупок лекарств связана с попытками возобновить "старые грязные схемы"
25.06.2018 12:04
Система международных закупок может полностью обеспечить страну лекарствами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото: ЕРА "Я вижу, что сегодня есть много критиков наших действий. Я думаю, что тут есть две причины: первая причина – попытки возобновить старые грязные схемы в закупках лекарств, вторая – это просто популизм", – подчеркнул премьер.По словам Гройсмана, он понимает что для наведения порядка в закупках и обеспечении лекарствами нужно еще много чего сделать.Глава правительства добавил, что система международных закупок может полностью обеспечить Украину лекарствами.Новость дополняется...

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