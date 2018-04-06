Из выпуска Бесогон ТВ, Никита Михалков: «В Сирии опробовано 215 видов вооружения. Там находятся учёные, лаборатории. Там находятся сотни людей, которые выявляют неточность, а недостатков было выявлено 702, потому что то боевые условия, это не лабораторная работа, 99% их устранены прямо там. Оттуда после устранения направляется в массовое производство. Ну, хорошо, имеем такое вооружение, работает прекрасно, а каковы результаты? А вот послушайте. Ликвидировано 60318 боевиков. Освобождено 1024 населённых пункта. Обеспечено питанием 700000 мирных жителей. 66582 человека получили медицинскую помощь. Российскими сапёрами разминировано 6533 гектара территорий. Боевой опыт получили 48000 военнослужащих Российской армии. Свыше 14000 из них отмечены государственными наградами. А как мир реагирует на наши победы? Нравятся они им? Признаёт он их? Но это там, понятно. А у нас то, наши, наши либералы родные, до слёз любимые, чем вам то мешает что мы можем защищаться, что мы умеем воевать?»

«...Реакция женщины на убийство лидера страны, куда и с её помощью доставили демократию. Ни секунды сострадания. Ни секунды сомнения, что хорошо ли это. Ни секунды. Почему? Потому что это где-то, это не у тебя болит, это не тебя терзают. Поэтому эта лёгкость необыкновенная отношения к происходящему где-то, это порождает отсутствие иммунитета к той беде, которая может оказаться на твоей территории вместе с врагом, вместе с войной. А как поддержать дух? Чем обосновывать своё превосходство, абсолютно безграничные возможности твоего вооружения, твоего повода вмешиваться в жизнь любых народов потому что ты сеешь добро, ты империя добра, как это поддержать можно, если нет этого генетического опыта? Очень просто и странно, я бы сказал. Этим знаете кто занимается? Голливуд. И это так. Этим занимается Голливуд. Он виртуально воспитывает в зрителях ощущение превосходства, возможность победить любого. А если нет героев и войны, их выдумают. Поэтому выдумывается герой. Он истребит корейцев, китайцев, русских, сербов, инопланетян, зверей, обезьян, птеродактилей, он всё равно победит. У них никогда не кончаются патроны, они могут положить горы трупов во имя добра, и это добро победит, всегда победит. И победителем будет кто? Победителем будет зритель, которому эти картины снимают. Не даром голливудские картины смотрят миллионы и миллионы. Это плохо или хорошо? Для Голливуда замечательно, для продюсеров классно, для Америки гениально, мечта - мечта, чтобы ты имел возможность на милилоны и зарабатывать ещё миллиарды, и ещё давать людям возможность понять, что никого, кроме тебя или таких, как ты на свете нет. Ты всех спасёшь и всех победишь. И неважно, что кровь из клюквы. Неважно, что раны сделаны пластическим гримом. Неважно, что голова отрывается, потому что это компьютерная графика. Это неважно. Это работает на подсознание. Но это рождает виртуальное ощущение, а виртуальное ощущение очень сильно отличается от реального. Этих героев надо придумывать, этих героев надо качать, ими надо накачивать зрителя. А нам придумывать не надо. Они у нас есть. Просто есть. Реальные. Это не герои Брюс Ли, это не трансформеры, не шварценегеры, это другие люди. Но это люди. Это живые примеры. И кровь там не клюквенная, а настоящая. И жизнь этих героев настоящая. И смерть настоящая. И у них есть имена.

Это Александр Прохоренко, который вызвал огонь на себя. Это Магомед Нурбагандов - несломленный, запомнившийся своим призывом "работайте, братья!" - он говорит это когда у его виска ствол пистолета, который сейчас, через секунду, выстрелит и убьёт его. И этот призыв услышали.

Это Виталий Чуркин, который всерьёз, практически до смерти отстаивал интересы своей страны. Памятник ему стоит со словами "Спасибо за Русское Нет".

Это посол Андрей Карлов, убитый в Турции. А образованный мир даёт премию фотографу, который сумел запечатлеть это убийство.

Это псковский десант в Чечне, когда горстка наших ребят удерживались в бою с сотнями боевиков. Это не компьютерная графика, это не Голливуд, это реальное существование между жизнью и смертью, когда выбирается смерть, вместо того чтобы сдаться.

Это русский лётчик Роман Филиппов, который был сбит, катапультировался, отбивался до последнего патрона, а когда боевики его окружили, он себя взорвал, крикнув "это вам за пацанов!".

Это российский спецназ, почти все бойцы были ранены, а оставшийся невредимым Денис Портнягин оборонялся до последнего, а когда понял, что боевики подступают и нет шансов, обвязал всех раненых товарищей гранатами и готов был подорвать и себя и остальных, чтобы не попасть в плен и не сдать позицию. Слава Богу подошло подкрепление и все остались живы...»

Программа Бесогон TV "Голливуд как источник мужества", автор и ведущий Никита Михалков.

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