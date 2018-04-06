Освобождение оккупированных территорий Донбасса будет полицейской операцией, заявил Аваков .

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Силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановления контроля над оккупированными территориями на востоке Украины, информирует svodka.net.

Об этом в пятницу, 6 апреля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике.

«Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту», — рассказал глава МВД.

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Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

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