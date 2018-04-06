|Сегодня во всех домах Киева отключат отопление
|06.04.2018 22:21
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Сегодня в Киеве все жилые дома будут отключены от отопления. Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева Юлия Грамотная.
"Сегодня уже полностью отключаем весь жилой фонд", - сказала пресс-секретарь.
При этом Грамотная напомнила, что административные помещения, а также здания социального назначения: больницы, школы, детсады отключаются по индивидуальным заявкам.
То есть, уточнила она, власть заведений определяет, какая им температура комфортна и когда их отключать от отопления.
Как сообщал по состоянию на 3 апреля в Киеве более 500 административных зданий, офисных помещений и т.д. уже отключены от отопления.
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