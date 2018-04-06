Дело об арестованном керченском судне "Норд" находится под личным контролем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила пресс-служба омбудсмена. Представители украинского омбудсмена присутствовали на судебных заседаниях по делу "Норда" Фото: Людмила Денісова / Facebook Представители украинского омбудсмена 6 апреля присутствовали на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне."Сегодня экипаж судна "Норд" в составе восьми человек доставили на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а так Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины", – говорится в сообщении омбудсмена.Дело находится под личным контролем Денисовой, отметили в пресс-службе.Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".Сегодня суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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