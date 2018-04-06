На начало прошлого года все социальные продукты в Украине стоили дешевле, чем в Польше. К середине года значительная их часть сравнялась в цене. К концу 2017-го некоторые социальные продукты в Украине продавали дороже, чем в соседней стране, рассказал Gazeta.ua директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

С января 2018 года в Украине резко подорожали овощи, передает со ссылкой на .

"Когда я прогнозировал цены 2018 года, то говорил, что прежде только будут дорожать овощи, мясо и хлеб. Так и произошло. Сейчас в Украине овощи дороже, чем в странах Восточной Европы", - говорит знаток.

По его словам, поляки и украинцы покупают разное по качеству мясо. Отечественное содержит антибиотики. Соответственно его продают дешевле. В то же время, хлеб и мука в Польше дороже на 20-25%.

"Никогда не увидишь поляка, который покупает яйца поштучно и несет их в целлофановом кульке. В Польше более популярны в картонной упаковке. А это плюс 20-30% к цене продукта. Украинцы преимущественно покупают яйца поштучно, так дешевле", - подытожил Дорошенко.

По результатам исследования компании GfK, продукты в Польше вышли дороже, чем в Украине. По мнению Алексея Дорошенко, их нельзя назвать ложными, поскольку нет данных по методологии исследования. Неизвестно, когда и на каких точках продаж сравнивали стоимость товаров. Поэтому разница в цене на одну и ту же продукцию может составлять около 15-20%.

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