Проект по дноуглублению порта Черноморск, который АМПУ будет реализовывать вместе с китайской компанией, предусматривает увеличение глубин до 16 метров. Об этом сообщил перед церемонией подписания контракта на реализацию проекта дноуглубления акватории морского порта Черноморск между АМПУ и компанией China Harbour Engineering Company LTD министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент .

"Проект по дноуглубление порта Черноморск, который АМПУ будет реализовывать вместе с китайской компанией, предусматривает увеличение глубин до 16 метров", - сказал Омелян.

Как добавил он, компания China Harbour стала партнером АМПУ, выиграв прозрачный тендер.

"Это позволило нам сэкономить 40 млн грн", - добавил Омелян.

Он также напомнил о том, что вскоре состоится тендер о входк в Украину одной из крупнейших в мире контейнерных компаний.

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