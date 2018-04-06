В Харьковской области задержали заключенного, который 29 марта сбежал из харьковского СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, передает

"Сегодня в 14:55 совместными действиями сотрудников Северо-Восточного межрегионального управления и государственного учреждения "Харьковское учреждение исполнения наказаний (№27)" в селе Тетющино Валковского района Харьковской области был задержан арестант Яровой А.Н., который совершил побег из харьковской УИН", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой сбежал из харьковского СИЗО 29 марта. Заключенный подозревается в незаконном завладении транспортным средством, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Напомним, 23 марта в камере Николаевского СИЗО нашли тело подозреваемого в уголовном производстве Дмитрия Леонова без явных признаков насильственной смерти. Леонов входил в состав "ОПГ Михаила Титова" по прозвищу "Мультик".

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